صلاح يقود ليفربول لوصافة الدوري الإنجليزي بثلاثية في برينتفورد بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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أنهى النجم الدولي المصري محمد صلاح صيامه التهديفي، الذي استمر في مباريات فريقه ليفربول الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، وأحرز ثنائية قاد بها الفريق الأحمر للفوز 3 / صفر على ضيفه برينتفورد، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز أستون فيلا على ضيفه فولهام 3 / 1، وويستهام يونايتد على ضيفه نوتينجهام فورست 3 / 2، فيما تعادل برايتون مع ضيفه شيفيلد يونايتد 1 / 1.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي عاد لنغمة الانتصارات بعدما غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله المخيب 1 / 1 مع مضيفه لوتون تاون، إلى 27 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني، محققا فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي تعرقلت صحوته في البطولة، التي شهدت فوزه في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، عند 16 نقطة في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها الفريق في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.

وافتتح صلاح، المنتشي بفوزه مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر كتوبر الماضي، التسجيل لليفربول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.

وارتفع الرصيد التهديفي لصلاح، الذي غاب عن التسجيل في اللقاءات الثلاثة الأخيرة لليفربول أمام بورنموث في كأس رابطة الأندية المحترفة ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي وتولوز الفرنسي، ببطولة الدوري الأوروبي، إلى 12 هدفا في 17 مباراة لعبها مع الفريق بجميع البطولات حتى الآن.

كما انفرد (الفرعون المصري) بالمركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق هدف وحيد خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).

وعزز البرتغالي ديوجو جوتا تقدم ليفربول، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 74.

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