محمد صلاح يسجل رقماً قياسياً جديداً بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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ذكرت شبكة "أوبتا"، المتخصصة في الإحصائيات، أن محمد صلاح أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في أول ست مباريات لفريق ليفربول على أرضه بالدوري في مواسم واحد، ورابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق هذا الإنجاز.



كما أصبح محمد صلاح ثالث لاعب يسجل أهدافا أو يصنع فى 15 مباراة متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف كل من: آلان شيرار 18 مباراة، تييرى هنرى 17 مباراة.

وأحرز النجم المصري هدفين للريدز أمام برينتفورد فى المباراة التى تجمعهما حالياً على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول فى الدقيقة 40 من الشوط الأول من تمريرة متقنة عن طريق نونيز، والهدف الثانى فى شباك برينتفورد بالدقيقة 63

وجاء هدف محمد صلاح بطريقة غير معتادة، حيث سجل بالرأس وهو الهدف الثامن فى مسيرته بتلك الطريقة مع ليفربول، ولأول مرة فى الموسم الجارى يسجل بضربة رأس.

ويأمل ليفربول فى تحقيق فوز جديد يجعله يواصل المنافسة للوصول إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فى ظل الصراع القوى مع مانشستر سيتي وتوتنهام على اللقب الموسم الجارى.

ويملك ليفربول 24 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يملك برينتفورد 13 نقطة ويسعى لتحقيق مفاجأة لتعديل ترتيبه.



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