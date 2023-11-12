إنجاز تاريخي لصن داونز بالتتويج بلقب دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى

المصدر: وكالات

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سجل ماميلودي صن داونز هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على ضيفه الوداد المغربي في إياب نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم ليتوج بلقب النسخة الأولى من البطولة القارية المستحدثة في بريتوريا اليوم الأحد.

وخسر صن داونز 2-1 في الدار البيضاء الأسبوع الماضي ليحرز اللقب بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وسجل الناميبي بيتر شالوليلي الهدف الأول لصن داونز عندما تابع تسديدة مباشرة من عند حدود منطقة الجزاء عبر تيبوهو موكوينا ردها يوسف المطيع حارس الضيوف لكن شالوليلي تابعها في سقف المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وعزز الجناح أوبري موديبا النتيجة في الدقيقة 53 عندما استغل خطأ دفاعيا من سيف الدين بوهرة ليتسلم الكرة خارج منطقة الجزاء ويراوغ أنس سرغات ويضع الكرة في الشباك من فوق رأس المطيع.

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