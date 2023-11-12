نابولي يسقط على أرضه أمام أمبولي بالدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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تابع نابولي معاناته على أرضه هذا الموسم بسقوطه أمام أمبولي احد فرق مؤخرة الترتيب صفر-1 الاحد ضمن المرحلة الثانية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وفشل الفريق الجنوبي بطل الموسم الماضي في الصعود الى المركز الثالث مستغلا سقوط ميلان على ارضه في فخ التعادل مع ليتشي 2-2 السبت، ليبقى رابعا برصيد 21 نقطة، لكنه قد يتنازل عنه في حال فوز اتالانتا لاحقا على مضيفه اودينيزي.

وفشلت كتيبة المدرب الفرنسي رودي غارسيا بالتالي بالفوز في معقلها ملعب "دييغو ارماندو مارادونا منذ 27 سبتمبر وتحديدا ضد اودينيزي (4-1)، حتى انه اكتفى بنقطة واحدة مع أونيون برلين الالماني بتعادله معه 1-1 في دوري ابطال اوروبا منتصف هذا الاسبوع.

وللمفارقة، فان نابولي لم يخسر اي مباراة خارج ملعبه هذا الموسم في مختلف المسابقات ففاز في ست وتعادل في اثنتين.

وصعد امبولي الذي كان يحتل المركز التاسع عشر قبل الاخير قبل بدء المباراة الى المركز السابع عشر بعد الفوز الذي تحقق بفضل تسديدة قوية للاوكراني فيكتور كوفالنكو في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ولا شك ان الخسارة ستزيد من الضغوطات على المدرب غارسيا الذي استلم المهمة بدلا من مهندس التتويد باللقب لوتشانو سباليتي، لا سيما بأن رئيس النادي اوريليو دي لورنتييس بدا غاضبا في المدرجات خلال المباراة بسبب الاداء الضعيف لفريقه.

سيطر نابولي على مجريات اللعب وسنحت له فرصتان لافتتاح التسجيل عن طريق ماتيو بوليتانو والكاميروني فرانكو زاميو انغيسا، لكن حارس امبولي الالباني اتريت بيريشا تصدى للمحاولتين ببراعة في الشوط الاول، قبل ان يقف حائلا دون تسجيل الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتشيليا هدفا ايضا اواخر المباراة قبل ان يوجه امبولي الضربة القاضية لنابولي في الثواني الاخيرة من المباراة.

ويلتقي لاحقا ايضا فيورنتينا مع بولونيا، ولاتسيو مع روما وإنتر المتصدر مع فروزينوني.

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