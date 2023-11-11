يوفنتوس يعبر كالياري ويقفز مؤقتا لصدارة الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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اقتنص يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه كالياري 2/ 1 اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة والتي فرض خلالها ليتشي التعادل 2 /2 على ضيفه ميلان.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، البرازيلي بريمر بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 60 ثم أضاف دانيلي روجاني الهدف الثاني في الدقيقة 70 قبل أن يرد ألبرتو دوسينا بهدف لكالياري في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 29 نقطة ليقفز إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، وتوقف رصيد كالياري عند تسع نقاط في المركز السابع عشر.

وبإمكان إنتر ميلان أن يستعيد موقعه في الصدارة عبر الفوز على ضيفه فروسينوني غدا الأحد.

وعلى ملعب فيا دل ماري، انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفيه جيرو في الدقيقة 28 ولاعب الوسط الهولندي تيجاني ريجنديرز في الدقيقة 35.

لكن ليتشي انتفض في الشوط الثاني ورد بهدف عن طريق نيكولا سانسوني في الدقيقة 66 والزامبي لاميك باندا في الدقيقة 70.

وفي الوقت بدل الضائع من تعرض أوليفييه جيرو مهاجم ميلان للطرد.

وواصل ميلان مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي حيث فشل في تحقيق أي انتصار في أخر أربع مباريات ، إذ خسر أمام يوفنتوس وأودينيزي وتعادل مع نابولي في الجولات الثلاث الماضية.

ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث مقابل 14 نقطة لليتشي في المركز الثالث عشر.

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