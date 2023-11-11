أرسنال يهزم بيرنلي بثلاثية وليندلوف يقود مانشستر يونايتد للفوز على لوتون بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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فاز أرسنال على ضيفه بيرنلي 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر، والذي يلعب غدا مع مضيفه تشيلسي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم أرسنال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق لياندرو تروسارد، قبل أن يدرك بيرنلي التعادل في الدقيقة 54 عن طريق جوش بروانهيل.

وفي الدقيقة 56 سجل ويليام ساليبا الهدف الثاني لأرسنال، ثم أضاف زميله أوليكساندر زينتشينكو الهدف الثالث في الدقيقة74.

وشهدت المباراة تعرض فابيو فييرا لاعب أرسنال للطرد في الدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز مانشستر يونايتد على ضيفه لوتون تاون 1 / صفر.

وسجل فيكتور ليندلوف الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 59.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد لوتون عند ست نقاط في المركز السابع عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق إيفرتون فوزا مهما على مضيفه كريستال بالاس 3 /2.

وتقدم إيفرتون في الدقيقة الأولى عن طريق فيتالي ميكالينكو، قبل أن يدرك إيبريشي إيزي التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 49 سجل عبد الله دوكوري الهدف الثاني لإيفرتون، غير أن أودسون إيدوارد سجل هدف التعادل الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 73.

وقبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني والمباراة، سجل إدريسا جانا جاي الهدف الثالث لإيفرتون.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

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