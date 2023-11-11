ضربة موجعة للملكي..ريال مدريد يعلن غياب بيلينغهام عن مواجهة فالنسيا

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، استبعاد لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام من المباراة أمام فالنسيا المقرر إقامتها في وقت لاحق من اليوم بسبب إصابة في الكتف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن بيلينغهام /20 عاما/ ، الذي سجل 13 هدفا في 14 مباراة لعبها مع الريال منذ انتقاله قادما من بوروسيا دورتموند، أصيب بخلع بالكتف خلال المباراة التي تعادل فيها الريال مع رايو فاييكانو يوم الأحد الماضي.

وكان بيلينغهام انضم لقائمة المنتخب الإنجليزي، التي اختارها المدير الفني جاريث ساوثجيت، استعدادا لمواجهتي مالطا ومقدونيا الشمالية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024"

وذكر الريال في بيان صدر اليوم السبت :" بعد الفحوص الطبية التي خضع لها لاعبنا جود بيلينغهام، تم تشخيص إصابته بوجود عدم استقرار في المنطقة الامامية لكتفه الأيسر، نتيجة لإصابته بخلع في الكتف مؤخرا".

وأضاف:" يغيب بيلينغهام عن مباراة الفريق التي تقام اليوم أمام فالنسيا".

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