هاري كين يقود بايرن لفوز مثير على هايدنهايم والصعود مؤقتا لصدارة "البوندسليغا"

المصدر: وكالات

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واصل القناص الإنجليزي الدولي هاري كين تألقه اللافت وقاد فريقه بايرن ميونخ للصعود بشكل مؤقت إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه هايدنهايم 4 /2 اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة.

وفي باقي مباريات البوندسليغا، فاز شتوتجارت على ضيفه بوروسيا دورتموند 2 /1 وتعادل أوجسبورج مع هوفنهايم 1 /1 ودارمشتاد مع ماينز سلبيا.

وعلى ملعب أليانز أرينا، سجل كين هدفين بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الفوز على ملعب بوروسيا دورتموند 4 /صفر في الجولة الماضية.

وعزز كين موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا بفارق هدفين عن الغيني سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت.

وتفوق كين بفارق هدف واحد عن صدارة قائمة الهدافين في الموسم الماضي من البوندسليجا، بعد مضي 11 مرحلة فقط من عمر الموسم الحالي.

وتقدم كين بهدفين للنادي البافاري في الدقيقتين 14 و44 ليقود فريقه لإنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح هايدنهايم في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل بواسطة تيم كلينيست ويان نيكلاس بيست في الدقيقتين 67 و70.

ورد البرتغالي رافاييل جيريرو بالهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 72 ثم أكد الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 29 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، والذي يواجه ضيفه يونيون برلين غدا الأحد، وتوقف رصيد هايدنهايم عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.ا.

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