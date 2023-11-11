تعرّض منزل لاعب شباب الأهلي السابق لعملية سطو في أمستردام

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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فتحت الشرطة الهولندية تحقيقا في حادث سطو وقع أول من أمس (الخميس) في منزل أسامة السعيدي لاعب المنتخب المغربي وشباب الأهلي السابق، في منطقة أبكود بضواحي مدينة أمستردام.

وكشفت صحيفة " تلغراف" الهولندية، أن الجاني قام بالسطو على منزل السعيدي واحتجاز زوجته مع تهديدها بالسلاح الأبيض، قبل أن يقوم بسرقة مجموعة من الأغراض الثمينة من المنزل ويلوذ بالفرار.

وقال متحدث باسم الشرطة المركزية الهولندية إن منفذ عملية السطو رجل نحيف البنية، يبلغ طوله حوالي 1.85 متر، مشددا على أن التحقيقات مازالت جارية بحثا عن شهود ومعلومات أخرى عن اللص.

ولعب أسامة السعيدي لشباب الأهلي في موسم 2015- 2016، كما لعب لعدد من الأندية الأوروبية، أبرزها ليفربول وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي من 2012 إلى 2015، وأف سي تفينتي الهولندي من 2017 إلى 2019، و حمل قميص المنتخب المغربي من 2011 حتى 2015 واعتزل اللعب في 2020.

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