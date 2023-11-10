بطولة إسبانيا.. فياريال يقيل مدربه باتشيتا بعد شهرين من تسلمه مهامه

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقال فياريال الإسباني لكرة القدم مدربه خوسيه روخو "باتشيتا" الجمعة بعد شهرين فقط من تعاقده معه بدلا من كيكي سيتيين، وذلك بسبب تردي نتائج الفريق.

وقال فياريال في بيان "يود النادي أن يشكره (باتشيتا) وجميع أفراد طاقمه التدريبي على عملهم وتفانيهم واحترافيتهم ودفئهم خلال الفترة التي قضاها في النادي".

ويحتل فياريال المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات وست هزائم.

وأشرف باتشيتا (55 عاما) على فريق "الغواصات الصفراء" خلال 12 مباراة حقق فيها خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع هزائم، من دون أن يقدّم الفريق أداء ثابتا خلال فترة ولايته القصيرة.

وينافس فياريال في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يحتل المركز الثاني ضمن المجموعة السادسة مع 6 نقاط متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن رين الفرنسي المتصدر، علما أنه يملك مباراة مؤجلة.

وسيشرف المدير الرياضي ميغيل أنخيل تينا على الفريق الأول في مباراة الأحد ضد أتلتيكو مدريد رابع الدوري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة. في حين اشارت تقارير محلية أن من المرجح أن يكون مارسيلينو الذي تخلى عن مهامه التدريبية مع مرسيليا الفرنسي في سبتمبر وسبق له أن درّب فياريال بين عامي 2012 و2016، هو المدرب الجديد للفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز