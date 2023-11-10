توتنهام يخسر خدمات الثنائي جيمس ماديسون والهولندي فان دي فين حتى العام الجديد

المصدر: وكالات

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كشف المدرب الأسترالي لنادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الاسترالي أنج بوستيكوغلو الجمعة أنّ الثنائي جيمس ماديسون والهولندي ميكي فان دي فين سيغيب حتى بداية العام الجديد.

وتعرّض المدافع الهولندي الدولي لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن وصانع الألعاب الدولي ماديسون في كاحل قدمه اليسرى في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة التي خسرها ضد الجار والضيف تشلسي 1-4 الإثنين.

وشهدت المباراة ايضًا طرد الثنائي الارجنتيني كريستيان روميرو (33) والايطالي ديستيني أودوغي (55) في الخسارة الاولى للفريق اللندني في الدوري هذا الموسم، مما سيفقد بوستيكوغلو العديد من خياراته البارزة في مواجهة مضيفه ولفرهامبتون السبت.

وقال بوستيكوغلو "من العدل أن نقول إن شيئا ما حدث بعد يوم الاثنين"، مضيفا "من الواضح أن إصابة ميكي بتمزق في الفخذ، علمنا أنها كانت قوية إلى حد ما، ربما تستغرق شهرين كي يعود في العام الجديد".

وتابع "حالة ماديسون أسوأ بكثير مما كنا نعتقد. لقد خرج مصابًا في الكاحل ولم يكن الأمر جيدًا في اليوم التالي، لذلك أرسلناه لإجراء فحص بالأشعة. وايضا قد يعود حتى العام الجديد".

وكان توتنهام الذي تراجع الى المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، اكدّ في وقت سابق اليوم انسحاب ماديسون من تشكيلة المنتخب الانكليزي التي ستخوض هذا الشهر غمار تصفيات كأس أوروبا 2024.

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