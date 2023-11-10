الملياردير البريطاني جيم راتكليف يقترب من شراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد الانجليزي

المصدر: أ ف ب

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يتجه الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الى اتمام عملية شراء حصة أقلية في نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، بحسب ذكرت تقارير صحافية الجمعة.

ومن المتوقع ان تدفع شركة إينيوس التي يملكها راتكليف 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل حصة توازي حوالي 25 في المئة من النادي العريق، اضافة الى توليه جزءا هامًا من إدارة عمليات كرة القدم في النادي.

ورغم عدم وجود جدول زمني محدد لإتمام الصفقة، الا انّ شبكة بي بي سي قالت إن ذلك قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وكانت عائلة غلايزر التي تملك غالبية أسهم النادي قد اعلنت في نوفمبر الماضي انّها تبحث عن "بدلاء استراتيجيين" لمساعدة النادي على التطوّر، ومن ضمنها امكانية بيع النادي.

وقدّم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني وراتكليف عرضين بحدود 5 مليارات دولار، الا انّ ذلك جاء دون سقف توقعات عائلة غلايزر.

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