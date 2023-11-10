كيميش في تشكيلة ألمانيا لوديّتي تركيا والنمسا وغياب نوير وموسيالا

المصدر: وكالات

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استدعى المدرب يوليان ناغلسمان لاعب وسط بايرن ميونيخ يوزوا كيميش إلى قائمة المنتخب الألماني الذي يخوض مباراتين وديتين في نوفمبر الحالي أمام تركيا والنمسا، استعداداً لكأس أوروبا في كرة القدم صيف 2024 في ألمانيا.

وكان كيميش سافر مع المنتخب للمشاركة في وديتين أمام المنتخبين الأميركي والمكسيكي بالولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، لكنه شعر بتوّعك ولم يلعب في المباراتين.

ويعود إلى التشكيلة أيضاً سيرج غنابري بعد تعافيه من كسر في ذراعه. وشارك غنابري بديلاً لفترة وجيزة خلال فوز بايرن على غلطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء، في أول مباراة له بعد تعافيه.

واستدعى ناغلسمان، وهو المدرب السابق لبايرن الذي استلم مهمة قيادة "دي مانشافت" خلفاً للمُقال هانزي فليك في سبتمبر، لاعبَين لم يسبق لهما المشاركة مع المنتخب، هما حارس مرمى لايبزيغ يانيس بلاسفيش ومهاجم فيردر بريمن مارفن داكش، في إطار تجربة الخيارات قبيل كأس أوروبا.

وقال مانويل نوير الذي كان حارساً لمرمى ألمانيا عندما ظفرت بكأس العالم 2014، إن هذه المباريات جاءت "في وقت مبكر جداً"، إذ يسعى اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً إلى استعادة لياقته الكاملة إثر عودته إلى بايرن الشهر الماضي بعد عام من الغياب بسبب الإصابة.

كما يغيب زميله في بايرن جمال موسيالا عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة أمام غلطة سراي، لحلّ بدلاً منه لاعب وسط بوروسيا دورتموند فيليكس نميشا.

وتلعب ألمانيا مع تركيا في 18 نوفمبر في برلين، قبل السفر إلى فيينا لمواجهة النمسا بعد ثلاثة أيام. وقد تأهل المنتخبان التركي والنمسوي بالفعل إلى البطولة القاريّة المرتقبة العام المقبل.

وقال ناغلسمان "أنا سعيد للغاية بهاتين المباراتين. ستكون هناك عواطف وأجواء رائعة".

وفي ما يلي تشكيلة المنتخب الألماني:

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، يانيس بلاسفيش (لايبزيغ)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت)

الدفاع: روبن غوزنس (أونيون برلين)، بنجامن هنريخس (لايبزيغ)، ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكلاس زوله (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)، ماليك تياو (ميلان الإيطالي)

الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن)، يوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، كريس فوهريش (شتوتغارت)، ليون غوريتسكا (بايرن ميونخ)، باسكال غروس (برايتون الإنجليزي)، إيلكاي غوندوغان (برشلونة الإسباني)، كاي هافرتس (أرسنال الإنجليزي)، يوناس هوفمان (باير ليفركوزن)، يوزوا كيميش (بايرن ميونخ)، فيليكس نميتشا (بوروسيا دورتموند)، لوروا سانيه (بايرن ميونخ)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)

الهجوم: مارفن داكش (فيردر بريمن)، نيكلاس فولكروغ (بوروسيا دورتموند)، سيرج غنابري (بايرن ميونخ)، توماس مولر (بايرن ميونيخ).

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