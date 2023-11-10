قبل مواجهة فالنسيا غداً السبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.. نجم ريال مدريد مصاب باكتئاب

المصدر: البيان

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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم الجمعة عن أسباب الاكتئاب الذي أصاب نجم الفريق الموهبة أردا جولر قبل مواجهة فالنسيا، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال “لسوء الحظ، أصيب أردا جولر قبل مباراة براجا، وما زالت آلام الإصابة تزعجه، إنها ليست خطيرة، ولكنه مكتئب بسبب طول فترة غيابه".

وأضاف أنشيلوتي: "إصابته الأولى كانت عبارة عن تمزق في غضروف الركبة، وأجرى اللاعب عملية جراحية، ومن الطبيعي أن يتعرض لمشاكل عضلية أثناء التعافي".

ودعم كارلو اللاعب التركي الشاب، قائلاً: "ينتظرك مستقبل باهر ومشرق، لأنك لاعب موهوب".

واصل: "أتفهم حزن أردا جولر، كانت لي تجربة مشابهة، لقد ابتعدت عن الملاعب لمدة سنتين عندما بلغت 21 عامًا، وبعدها كانت لي مسيرة جيدة، لذلك ليس لدي شك بشأن أردا جولر".

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