بعد انسحاب ريال مدريد.. صراع رباعي إنجليزي للفوز بصفقة مبابي

المصدر: البيان

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بعد تراجع نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع النجم الفرنسي في صفوف باريس سان جيرمان كيليان مبابي، أبدت عدة فرق إنجليزية رغبتها في التعاقد مع النجم الفرنسي.

وسيصبح بإمكان مبابي التوقيع لأي فريق يريده في يناير المقبل، حيث ينتهي عقده في صيف 2024 المقبل، في الوقت الذى أشارت فيه تقارير إلى أن الفريق الملكي لا ينوى تقديم عروض له وقرر صرف النظر عن التوقيع معه.

وأشارت إذاعة "كادينا سير" وفقاً لليوم السابع، إلى مبابي الذي كان الهدف الرئيسي للنادي في سوقي الانتقالات الأخيرين، قد تم إغلاق مسلسل التعاقد معه، ولن يلاحقه في سوق الانتقالات المقبل، مهما كان الوضع التعاقدي للنادي.

وذكرت مجلة "فور فور تو" أن كلا من تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يمكن أن يقدموا عروضا لضم كيليان مبابي، الذي سيدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان في يناير، بعد تقارير تفيد بأن ريال مدريد لن ينتقل للاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

وكان من المتوقع أن يوقع اللاعب على تمديد عقده لمدة عام واحد مع باريس سان جيرمان مع ضمان بيعه في عام 2024.

وذكرت تقارير أخرى أن مبابي لن يوقع عقدًا جديدًا، لكنه سيتنازل بدلاً من ذلك عن مكافأة الولاء الضخمة المدرجة في عقده مع باريس سان جيرمان.

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