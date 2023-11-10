الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتوهج بجائزة جديدة

المصدر: البيان

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واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، توهجه، بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ، عن شهر أكتوبر الماضي، حسبما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي.

وحصد محمد صلاح الجائزة مستفيداً من تسجيله 5 أهداف في 3 مباريات، حيث سجل ثنائية أمام برايتون وإيفرتون بخلاف هدف أمام نوتنغهام فورست.

وجاء ذلك وفقًا لتصويت الجماهير والمعايير المتبعة لاختيار الأفضل في كل شهر بعدما تنافس مع كل من دوغلاس لويس لاعب استون فيلا الإنجليزي، ومبيومو لاعب برينتفورد، وبيدرو نيتو لاعب ولفرهابمتون، وديكلان رايس لاعب أرسنال، وروميرو مدافع توتنهام.

وإجمالاً سجل محمد صلاح 10 أهداف في 16 مباراة بقميص ليفربول منذ بداية الموسم الجاري، واستعاد النجم المصري بريقه بهذه الجائزة بعدما حل في المركز 11 بسباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، كأضعف تصنيف له آخر 5 سنوات.

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول أمام برينتفورد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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