مورينيو: روما استحق الخسارة أمام سلافيا براغ عدا لاعب واحد

المصدر: البيان

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اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، بأن فريقه استحق الخسارة أمام سلافيا براغ التشيكي 0-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "افتقرنا لكل شيء، لا أريد أن أتحدث كثيراً ولا ينبغي لأي شخص آخر أن يتحدث".

وأضاف: "النتيجة مستحقة تمامًا سواء بالمعنى الإيجابي لسلافيا براغ أو بالمعنى السلبي بالنسبة لنا، تحدثت مع اللاعبين في غرفة الملابس، وهو أمر لا أفعله أبدًا".

وتابع: "ما قولناه سيبقى بيننا، أريد أن أكون صادقا وعادلا مع فريق براغ الذي استحق الفوز تماما، أتيحت لنا فرصة التسجيل والتعادل 1-1، لكن بشكل عام كان الأداء سيئا".

وأشار: "سأخبركم بشيء واحد أعجبني، وهو إدواردو بوفي، إنه طفل يبلغ 20 عامًا، ولا يكفي لاعب واحد فقط للفوز بمباراة، كنا نستحق الهزيمة باستثناء بوفي".

ونجح سلافيا براغ في الصعود لصدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متساوياً مع روما الذي تراجع للوصافة بفارق الأهداف.

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