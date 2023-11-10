«الخيمة» تثير استياء كلوب بعد خسارة ليفربول أمام تولوز

المصدر: البيان

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صب يورغن كلوب مدرب ليفربول، جام غيظه على منظمي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه ضد تولوز الفرنسي.

وكان تولوز استضاف ليفربول في رابع جولات دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، واستطاع الفريق الفرنسي أن يثأر لهزيمته المذلة على استاد آنفيلد بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة، فتفوق على ليفربول بنتيجة 3-2.

وكان كلوب يدلي بتصريحاته عن المباراة خلال المؤتمر الصحفي، والذي أُقيم في خيمةٍ وُضعت بجانب استاد تولوز، إلا أن المدرب الألماني فوجئ بالهتافات الاحتفالية الصاخبة من جانب جماهير الفريق المستضيف، إلى جانب قيامها بالقرع على جدران الخيمة الخارجية.

وقاطع كلوب حديثه عن مجريات المباراة، إذ لم يعد قادرا على سماع الأسئلة الصادرة عن الصحفيين أو المترجم بسبب ضجيج الجماهير الفرنسية، وتساءل المدرب الألماني غاضباً: "من كان صاحب فكرة إقامة المؤتمر الصحفي هنا؟ يا للهول".

وأكمل ساخراً: "لقد كنا منظمين في المباراة بقدر تنظيم هذا المؤتمر الصحفي، أي أننا كنا فوضويين للغاية".

ولم يخفِ كلوب استيائه من أداء ليفربول، مؤكداً: "أنا قلقٌ أكثر من مستوانا الفني، كان يتعين علينا أن نؤدي بشكلٍ أفضل، وأن نكون أكثر حماسةً".

واسترسل في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "ذا دايلي ميرور" البريطانية: "لم نكن جيدين بالقدر الكافي على المستوى الدفاعي، فاستقبلنا 3 أهداف، كما أُلغي هدفان إضافيان لتولوز".

واختتم كلوب تصريحاته، مشدداً: "لقد استحقينا الهزيمة لأن الخصم تفوق علينا في كل التحديات المؤثرة، واللعبات الثنائية".

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