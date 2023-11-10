التوقيت مثالي.. كلوب يعلق على إطلاق سراح والد دياز

المصدر: البيان

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قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب الريدز، جاء في توقيت مثالي قبل ساعات من مواجهة تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

وقال كلوب خلال تصريحات لقناة "تي إن تي سبورتس": "دياز سعيد للغاية، لا يوجد توقيت أفضل من ذلك، الأمر عظيم".

وكان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أعلن أن والد لويس دياز تم إطلاق سراحه بعد أسبوعين من اختطافه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن والد دياز كان قد تم اختطافه مع والدة اللاعب سيلينيس مارولندا قبل 12 يومًا، وتم إطلاق سراح الوالدة سريعًا، وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني (الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث)، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.

وجاء في البيان: "الاتحاد الكولومبي يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لاعبنا لويس دياز، ممكناً".

وأضاف: "كرة القدم كرياضة ترمز إلى الموهبة والتفاني والعمل الجماعي والقيم الجوهرية للبشر، في كولومبيا لا بد أن تظل اللعبة مركزًا للترفيه والمنافسة الصحية والوحدة والبهجة".

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