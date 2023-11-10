زيدان: ميسي تفوق علي.. وفكره يسبق الجميع بـ 3 ثواني

المصدر: البيان

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أثنى الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيراً إلى أن الأخير متقدم في تفكيره عن باقي اللاعبين بفارق 3 ثواني وهو ما يجعله بارعاً في مركز صانع الألعاب.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "صانع اللعب والرقم 10 يجب أن يكون متقدم في التفكير على بقية اللاعبين في الملعب".

وتابع: "أنا كنت متقدم على اللاعبين بفارق ثانية، ولكن ميسي متقدم على الجميع بفارق 3 ثواني."

وجمع ميسي وزيدان حوارا خاصاً أكد زيدان من خلاله أنه كان يتمنى اللعب بجوار ميسي، حيث قال: "من المؤسف أننا لم نتمكن من اللعب سوياً".\

واستعاد زيدان وميسي، بعض ذكرياتهما المميزة، خلال مقابلة خاصة بين زيدان وميسي، على هامش إحدى الحملات الدعائية لشركة "أديداس" للملابس الرياضية.

وأثناء الحديث عن أهمية صاحب القميص رقم 10 ودوره في الملعب، استعاد كل منهما بعض الذكريات الخاصة المتعلقة بالأرقام في مسيرتيهما.

البداية كانت مع زيدان، حيث أكد أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، رفض بعد توقيع عقود انضمامه لريال مدريد، حصول "زيزو" على أرقام كبيرة، وقال زيدان: "بيريز لا يحب الأرقام الكبيرة مثل 25 أو 30 أو 35، لأنه يرى أنها تصلح بشكل أكبر لكرة القدم الأمريكية".

وأضاف: "بعد المناقشة معه طلبت الحصول على رقم 5، ووافق على ذلك، أحب هذا الرقم كثيرا لأنه يحمل قصتي الرائعة مع ريال مدريد".

وأردف موجهاً كلماته لميسي: "لحسن الحظ أنك لا تزال تلعب ولهذا السبب يظل الرقم 10 موجوداً".

من جانبه، قال ميسي: "عندما نتحدث عن الرقم 10 يجب أن نذكر دييغو أرماندو مارادونا، فهو المرجع بالنسبة لنا في الأرجنتين، لكني عندما كنت صغيرا، كنت أحب بابلو أيمار كثيرا، حيث كان لاعبا أنيقا وكان يتمتع بإمكانيات تعجبني كثيرا".

واختتم ليونيل ميسي حديثه، قائلا: "الرقم 10 له أهمية كبرى، ولكن مع تغيير الخطط أصبح المدربون يعتمدون على الأطراف بصورة أكبر".

واتفق الثنائي على أن الهدف الأهم بالنسبة لهما كان التسجيل في نهائي كأس العالم.

وسجل ميسي هدفين في تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم على حساب فرنسا في النسخة الأخيرة بقطر 2022.

وكان زيدان قد أحرز ثنائية في شباك البرازيل في نهائي 1998، قبل أن يسجل هدفا في خسارة فرنسا لقب 2006 أمام إيطاليا بركلات الترجيح، وهي المباراة التي شهدت طرده بعد التعدي على المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي.

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