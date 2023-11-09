المدرب سيميوني يجدد عقده مع أتليتيكو مدريد حتى 2027

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى عام 2027.

ويعد المدرب البالغ عمره 53 عاما أكثر من قاد أتليتيكو مدريد في التاريخ بواقع 642 مباراة.

وحقق سيميوني ثمانية ألقاب مع الفريق منذ ‭ ‬توليه المسؤولية عام 2011 ليكون أكثر مدرب تتويجا مع أتليتيكو بفوزه بالدوري الإسباني مرتين ولقب لكأس ملك إسبانيا مرة

واحدة والدوري الأوروبي مرتين ومثلهما لكأس السوبر الأوروبية ولقب لكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.

وسبق للاعب الوسط ارتداء قميص أتليتيكو مدريد قبل اعتزاله وسجل 30 هدفا خلال 167 مباراة لعبها في حقبتين مع الفريق الإسباني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز