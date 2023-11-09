دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يواصل أرقامه القياسية وثنائية كين تخطف الأضواء في الجولة الرابعة

المصدر: وام

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مع إسدال الستار على فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ارتفع عدد الفرق المتأهلة رسميا إلى الدور الثاني (دور الـ16) للبطولة إلى 6 فرق مقابل خروج 6 فرق رسميا من سباق التأهل إلى الدور الثاني، بغض النظر عن نتائج الجولتين المتبقيتين في دور المجموعات.

واختتمت فعاليات الجولة الرابعة مساء أمس الأربعاء بتأهل فرق بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني وانتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني إلى الدور الثاني.

ولحقت هذه الفرق بمانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب ولايبزج الألماني، اللذين تأهلا رسميا عبر المباريات، التي أقيمت أمس الأول الثلاثاء ضمن نفس الجولة.

ومع تأهل بايرن ميونخ أمس، اجتذب الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم الفريق مزيدا من الأضواء بفضل هدفيه، اللذين قاد بهما الفريق للفوز على جالطة سراي التركي 2-1، ما دفع زميله المخضرم مانويل نوير إلى وصفه بـ"الظاهرة".

كما قال توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ: "أداء اللاعب ينم عن نفسه. لا توجد كلمات يمكن بها التعبير عما يقوم به" في إشارة إلى نجاح كين في تسجيل 19 هدفا خلال أول 15 مباراة رسمية له مع الفريق، منذ أن انتقل إليه في صيف هذا العام قادما من توتنهام الإنجليزي.

وقال كين: "أعشق تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات. كانت ليلة مميزة. لست مندهشا ولكنني سعيد"، مؤكدا أن سجله التهديفي مع بايرن لم يكن مفاجأة بالنسبة له ولكنه منحه سعادة كبيرة.

ورفع كين رصيده إلى 25 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولا يتفوق عليه في هذا الرصيد من اللاعبين الإنجليز سوى واين روني (30 هدفا) ورحيم ستيرلنج (27 هدفا) .

وإلى جانب الأرقام القياسية والمهمة، التي حققها مانشستر سيتي من خلال انتصاره على يانج بويز السويسري أمس الأول الثلاثاء، شهدت مباراة بايرن ميونخ أمام جالطة سراي أمس عددا من الأرقام القياسية أيضا، ومنها تمديد بايرن للرقم القياسي المسجل باسمه في عدد الانتصارات المتتالية بدور المجموعات على مدار تاريخ مشاركاته بالبطولة إلى 17 انتصارا.

كما مدد الفريق الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية التي يحافظ فيها أي فريق على سجله خاليا من الهزائم بدور المجموعات إلى 38 مباراة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى، أعاد كوبنهاجن الدنماركي الضغوط على مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتغلب عليه 4-3 ليتراجع الفريق الإنجليزي إلى المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط من 4 مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من كوبنهاجن وجالطة سراي.

وسجل المهاجم الدنماركي الشاب راسموس هويلوند ثنائية لفريقه مانشستر يونايتد في هذه المباراة ليصبح أول لاعب يسجل 5 أهداف لمانشستر يونايتد في أول 4 مباريات له مع الفريق بدوري الأبطال.

ولكن روني بردجي (17 عاما و358 يوما)، خطف قسطا كبيرا من الأضواء من هويلوند بتسجيل هدف الفوز لفريق كوبنهاجن؛ حيث أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في شباك مانشستر يونايتد بدوري الأبطال.

وشهدت باقي مباريات الأمس، فوز أرسنال الإنجليزي على أشبيلية الإسباني 2-0 وآيندهوفن الهولندي على لانس الفرنسي 1-0 في المجموعة الثانية، وريال مدريد الإسباني على سبورتنج براجا البرتغالي 3-0 وتعادل نابولي الإيطالي مع يونيون برلين الألماني 1-1، وفوز ريال سوسييداد الإسباني على بنفيكا البرتغالي 3-1 وانتر ميلان الإيطالي على مضيفه ريد بول سالزبورج 1-0.

وكانت هذه الجولة بمثابة (الإياب) لمباريات الجولة الثالثة؛ حيث جمعت مبارياتها بين طرفي كل مباراة في الجولة الثالثة، التي أقيمت قبل أسبوعين.

ونجحت 9 فرق في تحقيق الفوز بكل من مباراتي الذهاب والإياب فيما حققت 8 فرق الفوز في إحدى الجولتين مقابل الخسارة في الجولة الأخرى أمام نفس المنافس.

وشهدت الجولة الرابعة 44 هدفا في 16 مباراة، مقابل 46 هدفا في 16 مباراة أيضا بالجولة الثالثة.

ومع انتهاء فعاليات الجولة الرابعة، انحصر الصراع بين 20 فريقا على المقاعد الـ10 الباقية في الدور الثاني بالبطولة، وهو ما ستحسمه الجولتان المتبقيتان.

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