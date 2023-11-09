"كاف" يعلن بدء بيع تذاكر أمم أفريقيا السبت المقبل

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بدء إطلاق تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام بكوت ديفوار في يناير المقبل.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أنه سيتم بدء المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر يوم السبت المقبل.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية التي يتم فيها بيع التذاكر قبل فترة من انطلاق البطولة، لمنح الفرصة للجماهير لحجز مقاعدها مبكرا، لمباريات البطولة التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11فبراير المقبل.

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