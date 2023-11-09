كان قرار قاسياً.. تين هاغ يعلق على طرد راشفورد أمام كوبنهاغن

المصدر: البيان

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فتح إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد، النار على قرار الحكم دوناتاس روسماس بإشهار البطاقة الحمراء لهدّافه ماركوس راشفورد.

وكان راشفورد قد دهس بحذائه على كاحل إيلياس جيليرت، لاعب كوبنهاغن الدنماركي، خلال لقاء الفريقين ضمن رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعاد روسماس إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" ليتحقق من اللقطة، قبل أن يقرر طرد نجم مانشستر يونايتد بشكلٍ مباشر، ولعب اليونايتد منقوصاً منذ الدقيقة 42، مما ساهم في انقلاب الطاولة عليه.

فبعد أن كان مانشستر يونايتد متقدماً على كوبنهاغن بهدفين دون رد، وجد الفريق الضيف نفسه يخسر المواجهة بنتيجة 3/4.

وأكد تين هاغ في تصريحاتٍ نقلتها قناة "أي اس بي إن" الرياضية، "البطاقة الحمراء غيّرت كل شيءٍ".

وأكمل متحدثا عن راشفورد: "البطاقة الحمراء كانت قاسية، راشفورد كان ساعياً للمس الكرة".

وانتقد تين هاغ طريقة عمل "الفار"، قائلاً: "حينما تجمّد اللقطة، فإنها تبدو أسوأ دائماً مما كانت عليه، ولقد اتخذ التحكيم وقتاً طويلاً ليحوّلها إلى حالةٍ تستحق البطاقة الحمراء".

وعبّر تين هاغ أيضاً عن استيائه من قرار التحكيم باحتساب هدفي محمد اليونسي وديوجو جونكالفيس، لاعبي كوبنهاغن.

وقال تين هاغ: "استقبلنا هدفين لم يكن من المفترض احتسابهما أبداً قبل انتهاء الشوط الأول، فالهدف الأول كان من حالة تسللٍ، وقدم اليونسي كانت أمام آندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، وركلة الجزاء التي نتج عنها الهدف الثاني كانت مثاراً للشكوك".

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