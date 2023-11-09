يعيش في عالم آخر.. أنشيلوتي يرد على انتقادات بيكيه اللاذعة

المصدر: البيان

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رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، التصريحات الجارحة من جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق.

وأجرى بيكيه مقابلةً مع إذاعة "آر ايه سي 1" الكتالونية، ووجّه انتقادات لاذعة إلى ريال مدريد، حيث قال: "الريال لا يقدّم الكثير لكنه يحقق النتائج، وحينما يحل فبراير المقبل سيكونون مرشحين للتتويج بكل الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "حينما نتوّج نحن برشلونة، فإن الناس تتذكر ذلك للأبد، وحينما يتوّج ريال مدريد يكون ذلك مجرد لقب إضافي".

ووصف بيكيه آخر لقبٍ حققه ريال مدريد على مستوى دوري أبطال أوروبا في 2022، الذي كان بقيادة أنشيلوتي، بأنه معجزة لأنهم كانوا ثاني أفضل فريقٍ في كل دورٍ، ولا أحد سيتذكر ذلك اللقب، على حسب وصفه.

واختار أنشيلوتي الرد بعد رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، تحديداَ بعد انتصار فريقه على سبورتينغ براغا البرتغالي بثلاثيةٍ نظيفة.

وقال أنشيلوتي عن بيكيه: "يعيش في عالمه الخاص، إنه ليس العالم الذي يعيش فيه ريال مدريد".

وشدد أنشيلوتي: "أؤكد لكم بأن ولا مشجعاً لريال مدريد نسي تتويجنا بدوري أبطال أوروبا للمرة 14"، في إشارةٍ إلى اللقب الذي حققه الريال في 2022 تحت قيادته.

واسترسل كارلو: "لقد كانت نسخةً من دوري أبطال أوروبا ستخلد في الذاكرة للأبد".

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