طلب غريب للاعب من النجم النرويجي هالاند في منافسات دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: وكالات

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أثار الغيني محمد علي كامارا، لاعب نادي يونغ بويز السويسري، جدلا واسعا، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (0-3)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسار محمد علي كامارا خلف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، عند خروجهما من أرض الملعب بعد نهاية الشوط الأول، ليطلب قميص مهاجم مانشستر سيتي، قبل أن يستجيب له النرويجي.

وانتهى الشوط الأول بتأخر فريق محمد كامارا بهدفين من دون رد، سجل إيرلينغ هالاند أولهما، قبل أن يختتم ثلاثية الفريق الإنجليزي في الشوط الثاني، بإحرازه الهدف الشخصي الثاني له.

وأبدى رافائيل ويكي، المدير الفني لنادي يونغ بويز، استغرابه من طلب لاعبه، بقوله بعد نهاية المباراة: "لم أر ما فعله لاعبي، هذا خبر جديد بالنسبة لي، أنا مندهش قليلا بشأن ذلك الآن، من ناحية أخرى، لا أعتقد أن الأمر له علاقة بالمباراة، لكن سأتحدث معه، ربما سأله إيرلينغ (هالاند)"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وتابع رافائيل ويكي، قائلا: "في نهاية المطاف، لا أعتقد أن هذا له علاقة بالأداء، لكني سأتحدث مع اللاعب".

من جانبه، قال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إن الأمر لم يكن "موضوعا كبيرا" بالنسبة له مضيفا "لا أعرف شيئا عن ذلك. فزنا بثلاثة أهداف من دون رد. لقد حدث ذلك، لا أعرف السبب".

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