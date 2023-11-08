تشكيل ريال مدريد أمام سبورتنغ براغا يخلو من بيلينغهام

المصدر: البيان

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يلتقي ريال مدريد مع سبورتنغ براغا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا، على أمل حسم بطاقة التأهل قبل جولتين من نهاية هذا الدور.

وفاز ريال مدريد في مبارياته الثلاث الأولى، ضد يونيون برلين في مدريد، ونابولي في إيطاليا، وأخيراً سبورتنغ براغا في البرتغال، وجمع 9 نقاط يتصدر بها مجموعته.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشكيل الريال في مواجهة الليلة، سيخلو من اسم النجم الإنجليزي جود بيلينغهام الذي يعاني من إصابة في الكتف. تعرض لها خلال مواجهة ريال مدريد ورايو فايكانو الأخيرة بالدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إبراهيم دياز سيشارك مع ريال مدريد في مواجهة براغا، على حساب بيلينغهام.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مواجهة براغا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاغا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال

خط الوسط: إدواردو كامافينغا - إبراهيم دياز - توني كروس - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريغو غوس

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