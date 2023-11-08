أكثر من 10ملايين يورو.. ميلان يجني حصاد انتصاره على باريس

المصدر: البيان

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حقق ميلان فوزاً هامًا، على ضيفه باريس سان جيرمان، بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان حصد مبلغاً مالياً كبيراً عقب ليلة فوزه على باريس، يقدر بـ 10.5 ملايين يورو.

وجاء المبلغ متمثلاً في 7.7 ملايين يورو، إجمالي بيع التذاكر، إذ شهدت المباراة حضور 75 ألف و649 مشجعاً.

وتمثل المبلغ المتبقي والبالغ مليوني و800 ألف يورو، مكافأة تحصل عليها الفرق المتأهلة إلى مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وكان ميلان فاز على باريس 1/2، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما يأتي بوروسيا دورتموند في الصدارة بـ 7 نقاط، ثم باريس وصيفاً بـ 6 نقاط، ونيوكاسل في المركز الأخير بـ 4 نقاط.

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