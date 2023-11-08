دوري أبطال أوروبا.. «بيبي» يدخل التاريخ من بوابة العواجيز

المصدر: البيان

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حقق النجم البرتغالي كيبلير لافيران "بيبي" مع ناديه بورتو، رقماً قياسياً بعد إحرازه هدفاً في شباك رويال أنتويرب، خلال المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بهدفين دون مقابل لصالح أصدقاء بيبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأصبح بيبي أكبر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هدفاً في المسابقة بعمر 40 عامًا و254 يومًا، ليحطم الرقم المسجل باسم الأسطورة الإيطالية ونجم روما السابق فرانشيسكو توتي.

وكان توتي نجح من قبل في التهديف ببطولة دوري الأبطال، بعمر الـ 38 عامًا، بحسب شبكة "سكواكا" المختصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، قبل أن يحطم بيبي هذا الرقم.

وجاء هدف بيبي في الوقت القاتل من المباراة تحديداً في الدقيقة 91، ليقود بورتو لفوز ثمين في دوري أبطال أوروبا، ويكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ.

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