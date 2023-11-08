خيانة جار ونبأ وفاة.. يوم صادم في حياة نيمار!

المصدر: البيان

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أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي، إنه يمر بحالة حزن شديدة، بسبب تلقيه صدمتين في نفس اليوم.

وكتب نيمار عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "يوم حزين مع خبرين مدمرين للغاية".

وتابع: "في البداية، كان هجوم من إحدى العصابات على منزل برو سوفيرام (والد شريكته)، ولكن الحمد لله الجميع بخير!"

وأضاف: "ثانياً، وفاة صديق.. تعاطفي مع عائلته بأكملها، أتمنى أن يتقبل الله دعاءنا".

وشهد منزل والد عارضة الأزياء برونا بيانكاردي شريكة نيمار، عملية سطو مسلح من 3 لصوص، أمس الثلاثاء، بهدف اختطاف "مافي"ابنة اللاعب، التي رزق بها قبل حوالي شهر.

وبحسب قناة "غلوبو" البرازيلية، كان هدف اللصوص العثور على شريكة نيمار رفقة مولودتها الجديدة، لمساومة النجم البرازيلي عليهما، إلا إنهما كانا خارج المنزل، مشيرة إلى أن اللصوص قيدوا حركة والدي رفيقة نيمار، لكن لم يتعرضوا لأي منهما.

وتعرفت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية على السيارة التي كان يقودها أحد اللصوص، واتضح إنه جار نيمار ويبلغ من العمر 20 عامًا، حيث تم إلقاء القبض عليه واعترف بالجريمة، وتبحث السلطات عن مشتبه به آخر، وأثبتت التحقيقات سرقة حقائب يد وساعات ومجوهرات ثمينة.

وتمثلت الصدمة الثانية لنيمار التي تلقاها بعد ساعات من الصدمة الأولى، في تلقيه نبأ وفاة أحد أصدقاءه المقربين.

يذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف الهلال السعودي قادماً من باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون دولار، وفقاً لوسائل إعلام عالمية.

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