مباراة في الدوري الأوكراني لكرة القدم تستمر 5 ساعات

المصدر: أ ف ب

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امتدت مباراة في الدوري الأوكراني لكرة القدم لقرابة خمس ساعات في مدينة دنيبرو، وسط البلاد، وذلك نتيجة توقفها مرات عدة بسبب إنذارات بغارات جوية روسية.

وفاز دنيبرو-1 على إف سي أوليكساندريا 1-0 في دنيبرو، المدينة التي تستهدفها الضربات الروسية .

وطُلب من اللاعبين الخروج من الملعب مرات عدة بسبب خطر الغارات الجوية الروسية.

وقال الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في بيان "توقفت المباراة مرات عدة بسبب الانذارات الجوية، لكنها انتهت رغم ذلك".

وأفاد الموقع الرياضي الأوكراني "سبورت يو ايه" أن المباراة "استغرقت قرابة خمس ساعات"، زاعماً أنها كانت أطول مباراة كرة قدم في تاريخ الدوري الأوكراني الممتاز.

وقال مدافع دنيبرو إدوارد سارابيي إن "هذه المباراة الأولى التي تستمر لهذه المدة الطويلة. أردت إنهاء المباراة".

وتقيم أوكرانيا موسمها المحلي رغم الحرب مع روسيا، لكن المباريات تقام بدون جماهير لأسباب أمنية.

ويحتل دنيبرو-1 حالياً المركز الثاني في الدوري خلف كريفباس الذي يتخذ من مدينة كريفي ريغ، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مقراً له.



لم يتمكن شاختار دانييتسك من اللعب على ملعبه "دونباس أرينا" في دانييتسك التي تحتلها روسيا الآن، منذ 2014.

ويلعب شاختار الذي أصبح رمزاً للمقاومة الأوكرانية، مبارياته في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في هامبورغ الألمانية.

أما إف سي ماريوبول، من المدينة الساحلية التي استولت عليها روسيا بعد حصار قاس جداً العام الماضي، لم يعد له وجود.

وانتقل ناد آخر، وهو تافريا سيمفيروبول، الى منطقة خيرسون بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، لكن تم حله بعد سقوط مدينته الجديدة، نوفا كاخوفكا، في أيدي القوات الروسية العام الماضي.

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