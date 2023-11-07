قبل جولتين من انتهاء مرحلة المجموعات..العين يتأهل رسميا إلى ثمن نهائي آبطال آسيا بثلاثية في شباك الفيحاء

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي



تأهل العين رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا كأول الصاعدين لهذه المرحلة قبل جولتين من انتهاء مرحلة المجموعات، بعد فوزه 3-2 على مضيفه الفيحاء السعودي مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ليبتعد في صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات متتالية رافعا رصيده (12 نقطة) وبفارق 8 نقاط عن بختاكور الأوزبكي، وأهال التركمستاني، صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي بأربع نقاط لكلا منهما بعد تعادلهما في المباراة الأولى بالأمسية 1-1 فيما بقي الفيحاء في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط..

سجل أهداف العين لابا كودجو (هدفين) في الدقيقتين 28، و40، وسفيان رحيمي في الدقيقة 64، وسجل للفيحاء انطوني نواكايمي في الدقيقة 53، ومهند أحمد في الدقيقة 90+5

سيطرة عيناوية

أنهى العين الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين بعد أن سيطر على مجريات اللقاء منذ الوهلة الأولى وتناقل لاعبوه الكرة بسهولة ويسر بطول الملعب وعرضه وتعددت محاولاته للوصول إلى مرمى مضيفه لتضيع له فرصا عدة من تحت أقدام لابا ورحيمي وكاكو واريك، وبالمقابل تراجع الفيحاء السعودي مرغما إلى منطقته في ظل الهجوم المستمر للعين ليعتمد على الهجمات المرتدة والتي كاد من احداها أن يسجل هدفا لولا تألق الدفاع العيناوي ومن خلفه الحارس خالد عيسى.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني اندفع لاعبو الفيحاء للهجوم بغية تقليص الفارق حتى تحقق لهم في غفلة من الدفاع العيناوي، وعزز الهدف من معنويات الفريق السعودي الذي بدا أحسن حالا مما كان عليه في الشوط الأول، لكن العين أعاد الأمور إلى ما كانت عليه بتسجيل الهدف الثالث، وخلال الدقائق المتبقية استمرت أفضلية العين مع بعض المحاولات لفريق الفيحاء السعودي الذي سجل هدفا في الدقيقة الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز