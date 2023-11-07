دوري أبطال أوروبا: تعرف على حظوظ التأهل التاريخية بعد ثلاث جولات

المصدر: أ ف ب

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مع انطلاق الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء، تبدأ حسابات التأهل إلى دور الـ16، في ظل بطاقات مؤكدة "منطقياً" للأندية صاحبة النقاط التسع.

وفيما يتأهل إلى الدور التالي بطل ووصيف كل من المجموعات الثماني، ضمن منطقياً التأهل كل بايرن ميونيخ الألماني، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ومانشستر سيتي حامل اللقب، بعد تحقيقهم ثلاثة انتصارات متتالية.

ومنذ اعتماد النظام الحالي للبطولة في موسم 2003-2004، ضمنت الأندية الـ66 التي أحرزت 9 نقاط بعد أول ثلاث جولات، التأهل إلى الادوار الاقصائية.

في المقابل، أخفقت أربعة أندية من اصل 69 أحرزت سبع نقاط بالتأهل، هي سسكا موسكو الروسي (2006-2007)، رينجرز الاسكتلندي ومرسيليا الفرنسي (2007-2008) وبورتو البرتغالي (2015-2016).

في المقابل، كان أتالانتا الإيطالي صاحب انجاز تاريخي فريد من نوعه في 2019-2020، عندما خسر أوّل ثلاث مباريات قبل أن يبلغ الدور الثاني، وهي سابقة من بين 54 نادياً واجهوا هذا الموقف.

ومن بين الأندية التي أحرزت نقطة يتيمة في أول ثلاث مباريات، كان انجاز توتنهام الإنكليزي لافتاً في موسم 2018-2019، عندما حقق عودة رائعة أوصلته إلى المباراة النهائية.

وفي ما يأتي احصائيات ونسب التأهل بعد أول ثلاث مباريات، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)

النقاط عدد المتأهلين عدد المودّعين النسبة المئوية

0 1 53 2%

1 8 82 9%

2 5 26 16%

3 22 76 22%

4 49 53 48%

5 22 9 71%

6 81 17 83%

7 65 4 94%

9 66 0 100%



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