دوري أبطال أوروبا: شكوك حيال مشاركة الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد أمام براغا

المصدر: أ ف ب

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تحوم شكوك حيال مشاركة الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني في مباراة فريقه مع براغا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، عقب إصابة في كتفه تعرّض لها نهاية الأسبوع، بحسب مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويمكن لريال مدريد أن يبلغ ثمن النهائي بانتصار آخر على ملعب سانتياغو برنابيو، عقب ثلاثة انتصارات متتالية، لكنه قد يكون من دون أفضل هدافي الفريق، رغم أنه أكمل جزءاً من الحصة التدريبية الثلاثاء.

وعانى بيلينغهام الذي سجل 13 هدفاً في 14 مباراة بمختلف المسابقات، من مشكلة في الكتف خلال التعادل السلبي مع رايو فايكانو في منافسات الدوري الأحد، رغم خوضه كامل المباراة.

وقال أنشيلوتي أمام صحافيين الثلاثاء "لا أعرف إذا كان سيلعب أم لا، فهو في حالة جيدة ويشعر بالارتياح. لم يكمل الحصة التدريبية بأكملها، لتجنب التعرض للكدمات، لكنه تعافى بشكل جيد. ربما يلعب غداً، سأقرر ذلك معه غداً".

وأسهمت أهداف بيلينغهام في ملء الفراغ الذي تركه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي غادر صيفاً إلى نادي الاتحاد السعودي، وسط مسعى من الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو لإيجاد أفضل مستوياتهما.

وأضاف أنشيلوتي أن فينيسيوس الذي تلقى بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على الحكم أمام رايو فايكانو، لا يزال يتعين عليه تحسين سلوكه لكنه يسير على الطريق الصحيح.

وأوضح "يواصل فينيسيوس صنع الفارق. ربما يتعين عليه تحسين سلوكه في بعض الظروف، لكنني أعتقد أنه قام بتحسينه كثيراً. نحن سعداء للغاية بما يفعله على أرض الملعب، ربما كان في غير مكانه قليلاً في بعض اللحظات، لكن سلوكه تحسن كثيراً مقارنة بالسنوات السابقة".

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