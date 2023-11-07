ريال مدريد يجدد عقد إدواردو كامافينغا حتى يونيو 2029

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد تمديد عقد الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2029.

وكان عقد إدواردو كامافينغا ينتهي 2027، ونظراً لتألقه الملفت قرر الميرنغي تمديد عقد اللاعب الفرنسي لمدة موسمين آخرين.

وانضم كامافينغا إلى صفوف ريال مدريد عام 2021، واستطاع إثبات نفسه بتألقه الملفت، وحصد اللاعب 6 ألقاب مع الريال، عبارة عن دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

وخاض كامافينغا مع ريال مدريد 114 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 5، وكان له تأثيراً كبيراً على المستوى الدفاعي، الأمر الذي ساهم في حصد ريال مدريد للألقاب.

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