تفادي ارتداء الأحمر والأبيض.. يونيون برلين يحذر جماهيره قبل مواجهة نابولي

المصدر: وكالات

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أصدر نادي يونيون برلين الألماني، تحذيرات لجماهيره قبل المباراة المرتقبة أمام نابولي غداً الأربعاء بإيطاليا، ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وطالب يونيون برلين جماهيره بتجنب المناطق النائية بمدينة نابولي، وتفادي ارتداء الملابس ذات اللونين الأحمر والأبيض، خارج استاد دييغو أرماندو مارادونا.

وألقت السلطات الأمنية المحلية وسلطات نابولي الضوء على المخاطر المحتملة على مشجعي كرة القدم، وفقا لما جاء في بيان نادي يونيون برلين.

ويتوقع سفر نحو 2500 من مشجعي يونيون برلين إلى إيطاليا لمؤازرة الفريق.

وسيتوجب على مشجعي يونيون برلين البقاء في الأماكن المخصصة لجماهير الفريق الضيف لمدة نحو 60 دقيقة بعد صافرة النهاية، قبل السماح لهم بمغادرة الاستاد.

وعلى أرض الملعب، يتوقع أن يواجه فريق يونيون برلين تحديا صعبا، حيث تلقى 12 هزيمة متتالية في كل المسابقات، وهي أسوأ سلسلة نتائج للفريق منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الألماني عام 2019.

وخسر يونيون برلين جميع مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في دوري الأبطال ليقبع في المركز الأخير في المجموعة الثالثة بدون نقاط.

يذكر أن هناك اشتباكات عنيفة حدثت بين جماهير ميلان وباريس في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة ميلانو، على هامش المواجهة التي ستجمع بين الفريقين الليلة بدوري أبطال أوروبا، وأسفرت الاشتباكات عن طعن مشجع فرنسي ونقله المستشفى في حالة خطيرة.

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