حرب دامية بين جماهير ميلان وباريس تسفر عن طعن مشجع

المصدر: وكالات

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قالت الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء إن أحد مشجعي باريس سان جيرمان تعرض لإصابات خطيرة بعد طعنه خلال اشتباكات بين الجماهير في ميلانو قبل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق اليوم.

وأضافت الشرطة إن الضحية تعرض للطعن في ساقه مرتين ونُقل إلى مستشفى بوليكلينيكو في ميلانو لتلقي العلاج. وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الضحية فرنسي ويبلغ عمره 34 عاما.

وأصيب المشجع الفرنسي عندما اشتبك نحو 50 مشجعا لميلان مع جماهير باريس سان جيرمان الزائرة بعد وقت قصير من منتصف الليل.

كما أصيب اثنان من ضباط الشرطة بعد أن هجوم الشرطة على المشجعين الفرنسيين بالهراوات في محاولة لاستعادة النظام.

ويستضيف ميلان فريق باريس سان جيرمان على ملعب سان سيرو اليوم.

وطُعن أحد مشجعي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في ميلانو في سبتمبر أيلول الماضي قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا مع ميلان. (إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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