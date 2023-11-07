بتصويت اللاعبين.. فينيسيوس أفضل لاعب في الدوري الإسباني

المصدر: البيان

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توج البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بلقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي 2023/2022، المقدمة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي تحسم نتائجها بتصويت كل لاعبي الليغا.

وقدم فينيسيوس أداء مميزًا رفقة ريال مدريد خلال الموسم الماضي من مسابقة الدوري الإسباني، استحق عليه الحصول على لقب أفضل لاعبي الليغا.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية، التي تمنح فيها الجائزة بالدوري الإسباني، وقال فينيسيوس عقب حصد الجائزة: "أشكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم وجميع زملائي الذين صوتوا لي كأفضل لاعب في إسبانيا الموسم الماضي".

وتابع: "سعيد للغاية وآمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا المستوى لسنوات مقبلة".

وشارك فينيسيوس الموسم الماضي، مع ريال مدريد في 33 مباراة بالليغا، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.

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