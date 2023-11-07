الاستدعاء الدولي الأول.. نجم ريال مدريد المنتظر بقائمة منتخب البرازيل

المصدر: البيان

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شهدت الساعات القليلة الماضية، إعلان قائمة منتخب البرازيل لفترة التوقف الدولي الخاصة بشهر نوفمبر 2023، والتي سيخوض خلالها السامبا مواجهتين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب البرازيل نظيره الكولومبي الجمعة 17 نوفمبر، على أن يلاقي منتخب الأرجنتين في كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الأربعاء 22 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وزميله رودريغو غوس، وأندريك المقرر انضمامه إلى صفوف الميرنغي بداية من الموسم المقبل 2024، فيما يغيب النجم نيمار دا سيلفا، بعد إصابته بالرباط الصليبي خلال التوقف الدولي الماضي.

قائمة منتخب البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين

حراسة المرمى: إيدرسون – ويفرتون – لوكاس بيري.

خط الدفاع: جابريل – ماركينيوس – نينو – بريمير – إيمرسون رويال – كارلوس أجوستو – رينان لودي

خط الوسط: أندريه – برونو جاماريش – دوجلاس لويز – جولينتون – رودريجو جوس – رافاييل فيجا

خط الهجوم: أندريك – جابريل جيسوس – مارتينيلي – جواو بيدرو – فينيسيوس جونيور – باولينيو – رافينيا – بيبي

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات متساويًا مع منتخبي الأوروغواي وفنزويلا، بينما يحتل المنتخب الأرجنتيني صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.

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