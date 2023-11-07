ضربة قوية لريال مدريد بسبب «كتف» بيلينغهام

المصدر: البيان

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تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الإنجليزي جود بيلينغهام مع فريقه ريال مدريد، في مباراة سبورتينغ براغا بدوري أبطال أوروبا، المقرر لها غداً الأربعاء 8 نوفمبر، في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت مصر.

وكان بيلينغهام تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو بالدوري الإسباني، لكنه تحامل على نفسه وقرر استكمال المباراة.

وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب الريال بعد مباراة رايو فايكانو أن بيلينغهام سيخضع لفحوصات طبية، من أجل الوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من مواجهة براغا.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتيك"، فإن بيلينغهام خضع لفحوصات الطبية، لم تؤكد إمكانية مشاركته أمام سبورتينغ براغا.

وفي نفس الوقت، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن الفحوصات التي خضع لها بيلينغهام، أثبتت تعرضه لخلع بسيط في الكتف الأيسر.

وقالت الصحيفة، أن الفحوصات التي خضع لها بيلينغهام وضعته في محل شك حول إمكانية المشاركة ضد سبورتينغ براغا، أو المباريات المقبلة بشكل عام، على أن تجمع جلسة بين أنشيلوتي والجهاز الطبي لريال مدريد لمعرفة آخر التطورات الخاصة بإصابة النجم الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن بيلينغهام يعتبر هو النجم الأبرز حالياً بين صفوف ريال مدريد، ويعتمد عليه أنشيلوتي بشكل أساسي في كل المباريات.

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