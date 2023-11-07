تشلسي يسحق توتنهام برباعية ويحرمه من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: أ ف ب

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ألحق تشلسي الخسارة الاولى بجاره ومضيفه توتنهام المنقوص عندما تغلب عليه 4-1 بينها ثلاثية للمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الإثنين على ملعب "توتنهام هوتسبر ستاديوم" في لندن في دربي العاصمة وختام المرحلة الحادية عشرة من الدولي الإنكليزي لكرة القدم.

وكان توتنهام البادئ بالتسجيل عبر السويدي ديان كولوشيفسكي (6)، لكن تشلسي بقيادة المدرب القديم لتوتنهام الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رد برباعية لكول بالمر (35 من ركلة جزاء) وجاكسون (75 و90+4 و90+7) مستغلا النقص العددي في صفوف مضيفه الذي لعب بتسعة لاعبين اثر طرد مدافعيه الدوليين الارجنتيني كريستيان روميرو (33) والإيطالي ديستيني أوديجي (55).

وكان توتنهام الطرف الأفضل في المباراة لكن مستواه تراجع بسبب تأثره بالطرد المبكر لمدافعه روميرو، ثم إصابة مدافعه الهولندي ميكي فان دي فين وصانع ألعابه الدولي جيمس ماديسون قبل نهاية الشوط الأول (45+1).

وزادت محن توتنهام في الثاني بطرد مدافعه أوديجي (55) ففشل في الصمود أمام المد الهجومي لتشلسي بقيادة المتألق رحيم ستيرلينغ الذي صنع الهدف الثاني لجاكسون.

وكاد توتنهام يخطف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر قائده الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون من هجمة مرتدة أنقذها حارس المرمى الاسباني روبرت سانشيس.

ودفع توتنهام ثمن اندفاعه غاليا حيث استقبلت شباكه هدفين آخرين سجلهما جاكسون من هجمتين مرتدين رافعا رصيده إلى خمسة أهداف حتى الآن في الدوري.



- بداية قوية لتوتنهام -

وهي الخسارة الاولى لتوتنهام هذا الموسم بعد ثمانية انتصارات وتعادلين فتجمد رصيده عند 26 نقطة وفشل في استعادة الصدارة من مانشستر سيتي حامل اللقب الذي كان تغلب على بورنموث 6-1 السبت في افتتاح المرحلة، وتصدر برصيد 27 نقطة.

في المقابل، حقق تشلسي فوزه الرابع هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة فرفع رصيده الى 15 نقطة وارتقى الى المركز العاشر بفارق الاهداف امام جاره الآخر كريستال بالاس.



وبكر توتنهام بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عندما تلقى كولوشيفسكي كرة خلف الدفاع من السنغالي باب مطر سار فتوغل داخل المنطقة وسددها بقوة ارتطمت بظهر المدافع ليفي كولويل وسكنت على يسار الحارس سانشيس.

وأهدر جاكسون فرصة سهلة لادراك التعادل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ستيرلينغ داخل المنطقة (12).

وسجل سون هدفا بمتابعة من مسافة قريبة اثر تمريرة من الويلزي برينان جونسون بيد انه الغي بداعي التسلل بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (14).

- تدخل متهور لروميرو -

وهز ستيرلينغ الشباك في الدقيقة 21 لكن الهدف ألغي بداعي لمسة يد على الدولي الانكليزي قبل متابعة الكرة من مسافة قريبة.

وسجل الإكوادوري موزيس كايسيدو هدفا من تسديدة قوية من خارج المنطقة ألغي بداعي التسلل على جاكسون (28)، بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد الذي عاد لحظة تأكده من صحة الهدف الى لقطة قبله ارتكب على اثرها روميرو خطأ متهورا بحق مواطنه فرنانديس داخل المنطقة فاحتسبت ركلة جزاء لتشلسي وطرد المدافع الارجنتيني.

وانبرى بالمر لركلة الجزاء وسددها بيسراه قوية زاحفة ارتطمت بالقائم الايسر وعانقت الشباك (35).

ودفع المدرب الأسترالي لتوتنهام أنج بوستيكوغلو بإريك داير مكان جونسون عقب طرد روميرو.

وتلقى توتنهام ضربتين موجعتين أخريين باصابة قطب دفاعه فان دي فين في العضلة الخلفية لفخذه الايمن وصانع ألعابه ماديسون في قدمه اليسرى، فدفع المدرب بالبرازيلي رويال إيمرسون والدنماركي بيار-إميل هويبييرغ مكانهما (45+1).

وزادت محن توتنهام بطرد مدافعه أودوجي لتلقيه الانذار الثاني اثر عرقلة ستيرلينغ المنفرد (55).

وأبعد هويبييرغ كرة رأسية لجاكسون من مسافة قريبة من باب المرمى (56).

وكاد ريس جيمس يفعلها بتسديدة قوية عكسية زاحفة مرت بجوار القائم الايمن البعيد للحارس الايطالي غوغلييلمو فيكاريو (60) الذي تابع تألقه بتصديه لانفراد البديل الاسباني مارك كوكوريلا (67).

ونجح جاكسون في منح التقدم لتشلسي عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ستيرلينغ داخل المنطقة فتابعها بيسراه على يمين فيكاريو (75).

وأدرك داير التعادل لتوتنهام بعد دقيقتين بتسديدة "على الطاير" من مسافة قريبة لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (77).

وكاد البديل الدولي الاوروغوياني رودريغو بنتانكور يفعلها برأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيسر (86)، ثم حذا حذوه سون بانفراد أنهاه بتسديدة قوية من حافة المنطقة تصدى لها سانشيس (90+3).

ودفع سون ثمن فرصته الضائعة لان تشلسي ارتد بهجمة مرر على اثرها كونور غالاغر كرة الى جاكسون الذي سددها بقوة داخل المرمى (90+4) موجها الضربة القاضية لتوتنهام، قبل أن يختم المهرجان بهدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه اثر كرة خلف الدفاع من بالمر فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وراوغ فيكاريو وتابعها داخل المرمى الخالي (90+7).



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