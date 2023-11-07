ابراهيموفيتش جديد.. أريون ابراهيموفتيش يسجل هدفاً ويصنع آخر في فوز فروسينوني امام امبولي بالدوري الإيطالي

المصدر: أ ب

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ساعد أريون إبراهيموفيتش في هدف واحد ثم سجل آخر لصالح فروسينوني في المباراة التي فاز فيها 2-1 على إمبولي، يوم الاثنين، ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

وأصبح لاعب خط الوسط الألماني البالغ من العمر 17 عاما أصغر لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم يسجل ويصنع هدفا في نفس المباراة.

على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ، نشأ إبراهيموفيتش، وهو من اشد معجبي النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي لعب لأندية يوفنتوس وإنتر ميلان وإيه سي ميلان قبل اعتزاله نهاية الموسم الماضي.

في البداية، قدم أريون إبراهيموفيتش عرضية لمارفن كوني، الذي أعاد توجيه الكرة بتسديدة بالكعب من الهواء.

ثم سجل من حدود منطقة الجزاء بتسديدة مرتفعة تحت العارضة.

من جانبه، قلص فرانشيسكو كابوتو الفارق لإمبولي في الدقائق الأخيرة.

كما سجل أريون إبراهيموفيتش هدفا عندما فاز فروسينوني على تورينو 2-1 في كأس إيطاليا الأسبوع الماضي.

وانتقل فروسينوني الصاعد للمركز الحادي عشر بينما ظل إمبولي في المركز قبل الأخير.

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