غوارديولا يكشف تطورات إصابة هالاند بعد تعرضه لاصابة بالكاحل

المصدر: أ ب

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قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن مهاجمه إرلينغ هالاند يشعر بتحسن بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في نهاية الأسبوع، لكن ليس من المؤكد أن يشارك في مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد يانغ بويز.

واضاف "تحدثت الى الطبيب واليه، وقال أمس إنه يشعر بتحسن كبير، لكني غير واثق" من مشاركته.

جرى استبدال هالاند بين الشوطين خلال فوز السيتي 6-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي، بعد إصابته في الكاحل. وقال غوارديولا بعد تلك المباراة إن هالاند "لم يكن يشعر بالراحة" وتم استبداله كإجراء احترازي.

كما ذكر أنه سيعرف بعد التدريب في وقت لاحق من الاثنين ما إذا كان الدولي النرويجي سيكون متاحا أمام يانغ بويز، الذي يستضيفه السيتي يوم الثلاثاء.

واستطرد قائلا "إذا قال هالاند: أنا جاهز، لا أشعر بأي ألم، فسأعتبره مشاركا".

وفي حال فاز السيتي فسيضمن مكانا في دور الـ16.

وستكون المباراة المقبلة للفريق أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

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