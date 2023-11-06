الشارقة يواصل صدارته الآسيوية بـ 10 لاعبين بعد التعادل مع ناساف في أوزبكستان

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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واصل الشارقة قبضته على صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا بعد تعادله خارج ملعبه مع ناساف الأوزبكي 1-1 بعد مباراة مثيرة، أكملها الشارقة بـ 10 لاعبين نتيجة طرد حارسه عادل الحوسني الذي تألق وصد ركلة جزاء في الشوط الأول، ليصل الشارقة للنقطة الثامنة في المركز الأول وناساف للنقطة السابعة.

جاءت البداية قوية من أصحاب الأرض الذين بادروا بالهجوم على مرمى عادل الحوسني، وأسفر ذلك عن ركلة جزاء «ق 8» احتسبها الحكم السعودي خالد الهايش نتيجة اصطدام الكرة بيد خالد الظنحاني، ونجح عادل الحوسني في صدها ببراعة من اللاعب جابا جيجوري، وواصل الحوسني تألقه في صد أكثر من فرصة بعد ركلة الجزاء حتى جاءت الدقيقة 16 لتعلن عن هدف التقدم لصالح الشارقة عن طريق موسى ماريجا الذي سدد من وضع انفراد في الزاوية البعيدة على يمين الحارس، وضاعت فرصة تعزيز الهدف من ماريجا نفسه الذي سدد فوق المرمى، وساهم هدف التقدم في تحسن أداء الشارقة وزيادة ثقته في الاستحواذ على الكرة وإجادة تنظيم الهجمات والتعامل مع المرتدات بفضل تحركات كايو لوكاس وتمريرات فراس بالعربي وماجد راشد وصمد دفاع الشارقة وحارسه في التصدي لهجمات ناساف حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل الشارقة أداؤه الجيد مع ارتباك واضح للفريق الأوزباكي الذي أجرى 5 تبديلات في فترات متفاوتة، مقابل تبديل واحد أجراه مدرب الشارقة كوزمين في الدقيقة 70 بدخول ماجد سرور بدلاً من فراس بالعربي.

ونجح الفريق الأوزبكي في تعديل النتيجة عبر البديل البرازيلي ماتيوس «ق 81» من لعبة رأسية، واضطر الشارقة لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد هذا الهدف بعدما أشهر الحكم الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء للحارس عادل الحوسني «ق 84» ليدفع كوزمين بالحارس درويش محمد بدلاً من المهاجم موسى ماريجا، ومنح الحكم 10 دقائق وقتاً بديلاً للشوط الثاني وتساوى الفريقان في النقص العددي عند الدقيقة 92 عندما طرد الحكم المدافع الأوزبكي دافرونوف وصمد الشارقة حتى انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

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