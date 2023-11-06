دوري أبطال أوروبا.. "سيتي" وبرشلونة يتأهبان للتأهل المبكر إلى دور الـ16

المصدر: وام

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يتطلع كل من مانشستر سيتي حامل اللقب وبرشلونة إلى حسم تأهلهما مبكرا للدور الثاني (دور الـ16) من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر الجولة الرابعة في دور المجموعات للبطولة، والتي تنطلق فعالياتها غدا الثلاثاء بـ8 مباريات مثيرة في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة.

وفي المقابل، تشتعل المنافسة بشكل كبير في المجموعة السادسة "الحديدية"، والتي تبدو فيها كل الخيارات متاحة مع بداية النصف الثاني من فعاليات دور المجموعات.

ويبرز مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ضمن 4 فرق فقط حققت الفوز في جميع المباريات الـ3 التي خاضتها حتى الآن في دور المجموعات، ويستطيع كل منهما حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني عبر الجولة الرابعة غدا.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق يانج بويز السويسري على استاد "الاتحاد" بعدما فاز عليه 3-1 في الجولة الماضية، وكانت مباراة الذهاب بينهما شهدت ثنائية للنرويجي إيرلنج هالاند /23 عاما/ مهاجم مانشستر سيتي.

وقال الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي: "هذا اللاعب (هالاند) سيسجل الأهداف على مدار حياته كلها... يمثل تهديدا كبيرا للمنافسين، ولكننا نفتقد أحيانا للاعبين الذين يمكنهم تمرير الكرة مثل كيفن دي بروين".

وبعد مباراة الذهاب أمام يانج بويز، أحرز هالاند ثنائية أخرى خلال فوز فريقه على مانشستر يونايتد 3-0 بالدوري الإنجليزي، ولكنه لم يسجل أي هدف في المباراة التالية، التي فاز فيها الفريق على بورنموث 6-1 أمس الأول السبت بالدوري المحلي أيضا، والتي شكلت استعدادا قويا للفريق قبل مباراة الغد.

ويعول مانشستر سيتي وجوارديولا كثيرا على أهداف هالاند وباقي لاعبي الفريق لحسم مواجهة الغد والتأهل المبكر إلى الدور الثاني للبطولة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة السابعة غدا، يحل لايبزج الألماني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط ضيفا على ريد ستار بلجراد الصربي، الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط، بفارق الأهداف أمام يانج بويز.

ويستطيع لايبزج أيضا حسم تأهله إلى الدور الثاني من خلال الفوز في مباراة الغد بشرط عدم فوز يانج بويز على مانشستر سيتي في المباراة الأخرى غدا.

وفي المجموعة الثامنة، يحل برشلونة (9 نقاط) المتصدر ضيفا على شاختار دونيتسك الأوكراني (3 نقاط)، ويلتقي بورتو البرتغالي (6 نقاط) مع رويال أنتويرب البلجيكي (بدون رصيد من النقاط).

وكان برشلونة فاز على شاختار 2-1 ذهابا، كما فاز بورتو على منافسه البلجيكي 4-1 في الجولة الثالثة قبل أسبوعين.

وفيما تبدو حسابات التأهل بعيدة أن أي تعقيدات في المجموعتين السابعة والثامنة، تشهد المجموعة السادسة العديد من الخيارات في ظل تقارب أرصدة الفرق الأربعة بهذه المجموعة وصعوبة حسم التأهل من هذه المجموعة إلا في الجولة الأخيرة.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط لكل من نيوكاسل الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني ونقطتين لميلان الإيطالي، ما يجعل الأمل قائما لدى جميع فرق المجموعة للمنافسة على التأهل للدور الثاني.

ويحل سان جيرمان ضيفا على ميلان غدا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما قبل أسبوعين في باريس بفوز سان جيرمان 3-0، كما يلتقي دورتموند مع نيوكاسل بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز دورتموند 1-0 على نيوكاسل في عقر داره.

وقال وارين زايري إيمري /17 عاما/ لاعب سان جيرمان، والفائز بجائزة رجل المباراة في لقاء الذهاب: "أظهرنا إمكانياتنا الذهنية. نحن فريق جيد وهذا مهم للغاية... سنبذل كل ما بوسعنا للفوز في المباراة الثانية".

ولم يخسر باريس سان جيرمان في آخر 10 مباريات خاضها أمام الفرق الإيطالية؛ حيث حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في 6 مباريات.

وفي المجموعة الخامسة، يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني (5 نقاط) مع سلتيك الاسكتلندي (نقطة واحدة)، ويحل فينورد الهولندي (6 نقاط) ضيفا على لاتسيو الإيطالي (4 نقاط) .

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