لا تذهب إلى ريال مدريد.. لاعب فرنسا السابق ينصح مبابي

المصدر: البيان

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وجه الدولي الفرنسي السابق سمير نصري، نصيحة لمواطنه كيليان مبابي، بعدم الانضمام إلى ريال مدريد، حال رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان.

وفي مقابلة صحفية مع "آس" الإسبانية، طالب سمير نصري من مبابي بعدم الانتقال إلى ريال مدريد، ونصحه بضرورة البقاء مع باريس، حيث قال: "إذا رحل مبابي عن باريس سوف يترك فجوة، لكن مع الميزانية الكبيرة سيكون بمقدور النادي التعاقد مع لاعبين آخرين".

وأضاف: "اليوم مبابي لديه أهمية كبيرة، سواء مع المنتخب الفرنسي أو ناديه، قبل عامين قلت إنه أفضل لاعب في العالم، وما زلت عند رأيي، إنه من باريس وإذا كنت مكانه سأبقى في باريس سان جيرمان بدلاً من الذهاب إلى ريال مدريد".

وكان ريال مدريد أصدر بيانًا رسميًا للرد على أنباء التفاوض مع مبابي، ونفى الميرنغي وجود أي مفاوضات من جانبه مع النجم الفرنسي من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وجاء بيان ريال مدريد، بعدما أكدت العديد من التقارير في الأيام الماضية أن مبابي اقترب من الاتفاق مع ريال مدريد على الانضمام في صيف 2024 المقبل، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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