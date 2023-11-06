سأنتظرك في الخارج.. تفاصيل مشادة فينيسيوس مع حارس فايكانو

المصدر: البيان

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التقطت عدسات الكاميرات المشادة الكلامية التي حدثت بين فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وستول ديميتريفسكي حارس مرمى رايو فايكانو، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت شبكة "موفي ستار"، تفاصيل المشادة التي دارت بين الثنائي، مؤكدة أن فينيسيوس توعد ديميتريفسكي بعد المباراة.

وقال فينيسيوس لحارس رايو فايكانو في لحظة غضب: "سأنتظرك في الخارج بعد المباراة"، ما جعل ديميتريفسكي يرد عليه خارج الملعب في تصريحات صحفية بعد اللقاء قائلاً: "هذه مواقف طبيعية عندما تكون المباراة متوترة، من الطبيعي أن يكون هناك احتكاكات، وإذا رأيته خارج الملعب كنت سأعانقه".

وفقد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث هبط إلى الوصافة برصيد 29 نقطة خلف غيرونا المتصدر بـ 31 نقطة.

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