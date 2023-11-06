أنشيلوتي يوضح طبيعة إصابة بيلينغهام وسبب عدم مشاركة غولر أمام فايكانو

المصدر: البيان

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علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على إصابة نجم الميرنغي جود بيلينغهام، التي تعرض لها خلال مواجهة رايو فايكانو، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان بيلينغهام تعرض للإصابة في الكتف، لكنه تحامل على نفسه وقرر استكمال مواجهة رايو فايكانو، على أمل قيادة الميرنغي لحصد النقاط الثلاث.

وبعد المباراة، قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي تعليقاً على إصابة بيلينغهام: "بيلينغهام يعاني من مشكلة في الكتف، تأثر قليلاً لكن يمكنه اللعب، سيخضع للاختبارات في الساعات المقبلة ولا أعتقد أن الأمر خطير".

وحول فشل بيلينغهام في التسجيل، قال كارلو: "عدم تسجيله ليس السبب في نتيجة التعادل، لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم زيارة الشباك، فالفيردي وخوسيلو ورودريغو خلقوا العديد من الفرص، لكننا فشلنا في اللمسة الأخيرة".

وتابع: "لست قلقًا بسبب عدم تسجيل الأهداف، لقد حاولنا بعدة طرق لكن الأمر لم ينجح، أي شخص في هذا العالم يعرف أن هذا أمر طبيعي".

ليس الوقت المناسب.. أنشيلوتي يكشف سبب عدم مشاركة أردا غولر

وكشف كارلو أنشيلوتي، سبب عدم مشاركة التركي الشاب أردا غولر خلال مواجهة رايو فايكانو، حث تواجد على مقاعد البدلاء، رغم تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وقال أنشيلوتي: "لم يكن هذا هو الوقت المناسب لمشاركة غولر، كان هناك الكثير من التدخلات العنيفة والمبارزات في اللقاء، علينا أن نسير بهدوء وأعتقد أنه سيلعب قريبًا".

وفقد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث هبط إلى الوصافة برصيد 29 نقطة خلف غيرونا المتصدر بـ 31 نقطة.

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