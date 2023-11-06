توسل لإطلاق سراح والده.. بيان مؤثر من لويس دياز

المصدر: البيان

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طالب الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول، بإطلاق سراح والده مانويل دياز، المختطف من قبل عصابة كولومبية، منذ أكثر من أسبوع.

وكان والدا دياز تعرضا للخطف من قبل عصابة في كولومبيا، قبل أن يتم إطلاق سراح الوالدة، لكن ظل الوالد رهينة لدى العصابة.

ونشر دياز بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، يطالب فيه بإطلاق سراح والده، عقب انتهائه من المشاركة في مواجهة ليفربول ولوتون، حيث كتب: "هنا لا يتحدث اللاعب، اليوم يتحدث لوتشو دياز، ابن لويس مانويل دياز، والدي، رجل مجتهد، ركيزة الأسرة".

وأضاف: "أطلب من جيش التحرير الوطني إطلاق سراح والدي في أقرب وقت ممكن، كما أطلب من الجمعيات الدولية العمل على ذلك من أجل ضمان حريته".

وأكمل: "في كل ثانية، وفي كل دقيقة، نشعر بالقلق أكثر، ليس لدينا كلمات لوصف المشاعر الفظيعة التي تشعر بها العائلة، وسيظل الأمر كذلك طالما لم يعد إلى المنزل، أتوسل إليكم أن تطلقوا سراح والدي، مع احترام نزاهته".

وكان دياز أنقذ ليفربول من الخسارة أمام لوتون، وانتهت المباراة 1/1، بعدما أحرز هدف التعادل للريدز في الوقت القاتل، وأهدى الهدف لوالده المختطف، إذ أظهر قميصًا مكتوب عليه "لأجل والدي".

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