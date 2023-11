الأرقام السلبية تلاحق نونيز في ليلة تعثر ليفربول أمام لوتون (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل داروين نونيز لاعب ليفربول، أرقامًا سلبية خلال مواجهة فريقه، أمس الأحد، أمام لوتون تاون، بالجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأضاع نونيز العديد من الفرص المحققة خلال مباراة ليفربول ولوتون تاون، كانت كفيلة لمنح الريدز نقاط المباراة الثلاث، إذ سدد 9 مرات، ولم يسجل منها أي هدف، ليصبح أعلى لاعب يسدد بدون تسجيل في مباراة بالبريميرليغ هذا الموسم، بالتساوي مع هالاند نجم مانشستر سيتي أمام وست هام، وراشفورد نجم مانشستر يونايتد ضد برايتون، بحسب موقع "365".

لم يكن ذلك هو الرقم السلبي الوحيد لنونيز في ليلة تعثر ليفربول، بل أصبح الأوروغواياني رابع أكثر لاعب تسديداً للكرات بدون تسجيل في آخر 3 مواسم بالدوري الإنجليزي، بعد كل من مارتين أوديغارد صاحب الـ 11 تسديدة في مارس 2023، وميتروفيتش صاحب الـ 10 تسديدات في أكتوبر 2022، وماركوس راشفورد صاحب الـ 9 تسديدات في سبتمبر 2023.

ويعتبر هذا التعادل هو الثالث لليفربول خلال الموسم الجاري، بخلاف هزيمته أمام توتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل لوتون تاون إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر.

How has Darwin Nunez not scored that?! 😅#beINPL #LUTLIV pic.twitter.com/RKaiB7YDsc